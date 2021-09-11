أعمال الصيانة تغلق 3 طرق جزئيًّا في "مزروعية الدمام"

المرور يدعو إلى استخدام الطرق البديلة حتى 20 ربيع الأول

نوّه مرور منطقة الشرقية بأنه، وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ سيتم إغلاق ثلاث طرق بشكل جزئي بحي المزروعية بالدمام.

وقال "مرور الشرقية": إن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٥ صفر وحتى ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق جاء بسبب أعمال الصيانة؛ داعيًا مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.