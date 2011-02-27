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‏أمير ‫الشمالية يؤكد: ضرورة التزام المنشآت كافة بالتعليمات الأمنية

‏استقبل مدير السجون السابق وهنأ الحالي بالثقة

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بإمارة المنطقة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، العقيد الركن سليمان بن فرج الصقيه، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء, بالمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صون مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن بالمنشآت الحيوية, منوها بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية .

وشدد على ضرورة التزام المنشآت في منطقة الحدود الشمالية كافة بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة.‏

من جانبه أكد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة, عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ‏

كما استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق، اللواء المتقاعد موسى بن سعود العميرة، بمناسبة إحالته على التقاعد، يرافقه العميد صلاح بن دحام السرحاني، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الحدود الشمالية .

وقدم الأمير فيصل بن خالد, شكره لـ" العميرة" على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الأداء بسجون المنطقة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم.

كما أشاد بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

وعبّر اللواء متقاعد العميرة عن بالغ امتنانه لأمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .

من جانبه أعرب العميد السرحاني عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‏أمير ‫الشمالية يؤكد: ضرورة التزام المنشآت كافة بالتعليمات الأمنية
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بإمارة المنطقة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، العقيد الركن سليمان بن فرج الصقيه، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء, بالمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صون مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن بالمنشآت الحيوية, منوها بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية .

وشدد على ضرورة التزام المنشآت في منطقة الحدود الشمالية كافة بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة.‏

من جانبه أكد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة, عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ‏

كما استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق، اللواء المتقاعد موسى بن سعود العميرة، بمناسبة إحالته على التقاعد، يرافقه العميد صلاح بن دحام السرحاني، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الحدود الشمالية .

وقدم الأمير فيصل بن خالد, شكره لـ" العميرة" على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الأداء بسجون المنطقة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم.

كما أشاد بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

وعبّر اللواء متقاعد العميرة عن بالغ امتنانه لأمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .

من جانبه أعرب العميد السرحاني عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم .

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
04:48 PM

‏أمير ‫الشمالية يؤكد: ضرورة التزام المنشآت كافة بالتعليمات الأمنية

‏استقبل مدير السجون السابق وهنأ الحالي بالثقة

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أحمد البراهيم - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بإمارة المنطقة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، العقيد الركن سليمان بن فرج الصقيه، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء, بالمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صون مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن بالمنشآت الحيوية, منوها بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية .

وشدد على ضرورة التزام المنشآت في منطقة الحدود الشمالية كافة بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة.‏

من جانبه أكد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة, عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ‏

كما استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق، اللواء المتقاعد موسى بن سعود العميرة، بمناسبة إحالته على التقاعد، يرافقه العميد صلاح بن دحام السرحاني، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الحدود الشمالية .

وقدم الأمير فيصل بن خالد, شكره لـ" العميرة" على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الأداء بسجون المنطقة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم.

كما أشاد بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

وعبّر اللواء متقاعد العميرة عن بالغ امتنانه لأمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .

من جانبه أعرب العميد السرحاني عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم .

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