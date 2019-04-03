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بعد واقعة "طالب السكري".. "الوهيبي" يكرّم معلمي المدرسة

قدّم شكره لمحرر "سبق" تقديراً لإبرازه لهذا الدور الإيجابي

كرّم مدير عام "تعليم الرياض" حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، قائد ومعلمي مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم؛ تقديراً لما بُذِل من جهود في مساعدة الطالب معاذ بن سلطان الدوسري الذي يعاني من مرض السكري، ومتابعتهم له طيلة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقام المعلمون بمتابعة حالة الطالب الصحية من خلال قياس السكر له قبل الإفطار وقياسه بعد الإفطار بساعتين، والتواصل مع ولي أمره بعد كل قياس على برنامج "واتساب" يوميّاً، واتخاذ الإجراءات الطبية الواجب اتباعها عند الانخفاض أو الارتفاع .

وكرم "الوهيبي"، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي ومدير الإعلام التربوي علي الغامدي، قائد مدرسة مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ سعد بن علي الزهراني ومعلم الصف عبدالله بن عمر الشويعر ومعلم مادة الرياضيات سعد حمد المريدي، والمعلم عبدالله بن عالي الغامدي، كما قدم هدية للطالب معاذ الدوسري.

وأكد "الوهيبي" أن ما قام به المعلمون ليس غريباً، مشيراً إلى أنهم مشهود لهم بالتفاني والإخلاص.

وقال: يؤكد ذلك على ما يتحلى به من يمتهن هذه المهنة من أمانة وحرص كبير على أبناء هذا الوطن؛ لأنهم يعلمون أنهم عماده وبناة نهضته مستقبلاً.

وأضاف: النماذج المشرفة من معلمينا يحق لنا أن نفخر بها، وهم كثر، وليسوا محصورين في ما يُنشر عنهم في وسائل الإعلام.

وطالب الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية من المعلمين والمعلمات الذين يقدمون العديد من التضحيات في سبيل إيصال رسالتهم التعليمية والتربوية.

وشكر ولي أمر الطالب سلطان الدوسري لحرصه على نقل ما قام به المعلمون للإعلام؛ لتقديم صورة مضيئة عن المعلمين، كما قدم شكره لمحرر صحيفة "سبق" بدر الجبل؛ لإبرازه العمل الإيجابي للمعلمين تجاه الطالب.

وقد ثمن "الزهراني" تكريم مدير عام "تعليم الرياض" للمعلمين، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً لجميع المدارس.

وذكر أن ما قامت به المدرسة تجاه الطالب معاذ الدوسري نابع من أداء دورها التربوي تجاه الطلاب، وقال: جميع الطلاب في المدرسة يحظون بمتابعة المعلمين وإدارة المدرسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد واقعة "طالب السكري".. "الوهيبي" يكرّم معلمي المدرسة
سبق

كرّم مدير عام "تعليم الرياض" حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، قائد ومعلمي مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم؛ تقديراً لما بُذِل من جهود في مساعدة الطالب معاذ بن سلطان الدوسري الذي يعاني من مرض السكري، ومتابعتهم له طيلة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقام المعلمون بمتابعة حالة الطالب الصحية من خلال قياس السكر له قبل الإفطار وقياسه بعد الإفطار بساعتين، والتواصل مع ولي أمره بعد كل قياس على برنامج "واتساب" يوميّاً، واتخاذ الإجراءات الطبية الواجب اتباعها عند الانخفاض أو الارتفاع .

وكرم "الوهيبي"، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي ومدير الإعلام التربوي علي الغامدي، قائد مدرسة مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ سعد بن علي الزهراني ومعلم الصف عبدالله بن عمر الشويعر ومعلم مادة الرياضيات سعد حمد المريدي، والمعلم عبدالله بن عالي الغامدي، كما قدم هدية للطالب معاذ الدوسري.

وأكد "الوهيبي" أن ما قام به المعلمون ليس غريباً، مشيراً إلى أنهم مشهود لهم بالتفاني والإخلاص.

وقال: يؤكد ذلك على ما يتحلى به من يمتهن هذه المهنة من أمانة وحرص كبير على أبناء هذا الوطن؛ لأنهم يعلمون أنهم عماده وبناة نهضته مستقبلاً.

وأضاف: النماذج المشرفة من معلمينا يحق لنا أن نفخر بها، وهم كثر، وليسوا محصورين في ما يُنشر عنهم في وسائل الإعلام.

وطالب الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية من المعلمين والمعلمات الذين يقدمون العديد من التضحيات في سبيل إيصال رسالتهم التعليمية والتربوية.

وشكر ولي أمر الطالب سلطان الدوسري لحرصه على نقل ما قام به المعلمون للإعلام؛ لتقديم صورة مضيئة عن المعلمين، كما قدم شكره لمحرر صحيفة "سبق" بدر الجبل؛ لإبرازه العمل الإيجابي للمعلمين تجاه الطالب.

وقد ثمن "الزهراني" تكريم مدير عام "تعليم الرياض" للمعلمين، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً لجميع المدارس.

وذكر أن ما قامت به المدرسة تجاه الطالب معاذ الدوسري نابع من أداء دورها التربوي تجاه الطلاب، وقال: جميع الطلاب في المدرسة يحظون بمتابعة المعلمين وإدارة المدرسة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:11 PM

بعد واقعة "طالب السكري".. "الوهيبي" يكرّم معلمي المدرسة

قدّم شكره لمحرر "سبق" تقديراً لإبرازه لهذا الدور الإيجابي

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كرّم مدير عام "تعليم الرياض" حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم، قائد ومعلمي مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم؛ تقديراً لما بُذِل من جهود في مساعدة الطالب معاذ بن سلطان الدوسري الذي يعاني من مرض السكري، ومتابعتهم له طيلة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقام المعلمون بمتابعة حالة الطالب الصحية من خلال قياس السكر له قبل الإفطار وقياسه بعد الإفطار بساعتين، والتواصل مع ولي أمره بعد كل قياس على برنامج "واتساب" يوميّاً، واتخاذ الإجراءات الطبية الواجب اتباعها عند الانخفاض أو الارتفاع .

وكرم "الوهيبي"، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي ومدير الإعلام التربوي علي الغامدي، قائد مدرسة مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ سعد بن علي الزهراني ومعلم الصف عبدالله بن عمر الشويعر ومعلم مادة الرياضيات سعد حمد المريدي، والمعلم عبدالله بن عالي الغامدي، كما قدم هدية للطالب معاذ الدوسري.

وأكد "الوهيبي" أن ما قام به المعلمون ليس غريباً، مشيراً إلى أنهم مشهود لهم بالتفاني والإخلاص.

وقال: يؤكد ذلك على ما يتحلى به من يمتهن هذه المهنة من أمانة وحرص كبير على أبناء هذا الوطن؛ لأنهم يعلمون أنهم عماده وبناة نهضته مستقبلاً.

وأضاف: النماذج المشرفة من معلمينا يحق لنا أن نفخر بها، وهم كثر، وليسوا محصورين في ما يُنشر عنهم في وسائل الإعلام.

وطالب الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية من المعلمين والمعلمات الذين يقدمون العديد من التضحيات في سبيل إيصال رسالتهم التعليمية والتربوية.

وشكر ولي أمر الطالب سلطان الدوسري لحرصه على نقل ما قام به المعلمون للإعلام؛ لتقديم صورة مضيئة عن المعلمين، كما قدم شكره لمحرر صحيفة "سبق" بدر الجبل؛ لإبرازه العمل الإيجابي للمعلمين تجاه الطالب.

وقد ثمن "الزهراني" تكريم مدير عام "تعليم الرياض" للمعلمين، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً لجميع المدارس.

وذكر أن ما قامت به المدرسة تجاه الطالب معاذ الدوسري نابع من أداء دورها التربوي تجاه الطلاب، وقال: جميع الطلاب في المدرسة يحظون بمتابعة المعلمين وإدارة المدرسة.

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