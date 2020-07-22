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بدءاً من اليوم.. تفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين على المركبات

عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة سيتم فحص سجلها التأميني آلياً

يدخل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين ساري المفعول على المركبات حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ذو القعدة 1441 هـ.


وفي التفاصيل، وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية حيث لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وتنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين.

يشار إلى أنه تم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذي الحجة 1441هـ والذي سيفعل اليوم.

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بدءاً من اليوم.. تفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين على المركبات
سبق

يدخل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين ساري المفعول على المركبات حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ذو القعدة 1441 هـ.


وفي التفاصيل، وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية حيث لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وتنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين.

يشار إلى أنه تم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذي الحجة 1441هـ والذي سيفعل اليوم.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:24 AM

بدءاً من اليوم.. تفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين على المركبات

عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة سيتم فحص سجلها التأميني آلياً

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
3,599

يدخل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين ساري المفعول على المركبات حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ذو القعدة 1441 هـ.


وفي التفاصيل، وفقاً لجدول المخالفات رقم (١) الوارد في نظام المرور الفقرة رقم (٣)؛ فإن عدم وجود تأمين للمركبة يُعد مخالفة مرورية حيث لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وتنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين.

يشار إلى أنه تم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذي الحجة 1441هـ والذي سيفعل اليوم.

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