بالأسماء .. "التجارة" تعلن فوز 8 مرشحين في انتخابات غرفة جازان

تنافس 30 مرشحاً للفوز بثلثي مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 12 مقعداّ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان للدورة (1443-1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الأربعاء عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وفي التفاصيل، أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة جازان اعتماد فوز 8 مرشحين في الانتخابات، والفائزون هم: محمد بن سوادي محمد المالكي 770 صوتاً، أحمد بن محمد يحي ضويحي 491 صوتاً، أحمد بن حسن يحي سهلي 439 صوتاً، أحمد بن محمد محمد ابوهادي 394 صوتاً، عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبو عامرية 378 صوتاً، حسن بن محمد يحيى عريشي 376، محمد أحمد حسين مساوي 375 صوتاً، علي بن حسن أحمد مشرقي 365 صوتاً.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في انتخابات غرفة جازان 6279 صوتاً، فيما بلغ عدد المصوتين 2314 ناخباً وناخبة.

وشهدت الانتخابات التي انطلقت صباح الاثنين تنافس 30 مرشحاً للفوز بثلثي مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان، والبالغ عددها 12 مقعداّ.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المرشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المرشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.