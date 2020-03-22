أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء، أتت والعالم يمر بجائحة كورونا، لتجسد مسؤولية القائد ورعاية الوالد لأبنائه المواطنين، وعنايته الكريمة بالمواطن والمقيم. وأشار نائب وزير البيئة إلى أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن. مبينًا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت التفاعل الإيجابي للمواطنين، والأدوار الإيجابية التي تقوم بها القطاعات الحكومية في مجابهة جائحة كورونا. وفي ختام تصريحه سأل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن وقادته ويكشف الغمة عن العالم أجمع.

نائب وزير البيئة: كلمة خادم الحرمين جسّدت مسؤولية القائد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-22 أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء، أتت والعالم يمر بجائحة كورونا، لتجسد مسؤولية القائد ورعاية الوالد لأبنائه المواطنين، وعنايته الكريمة بالمواطن والمقيم.



وأشار نائب وزير البيئة إلى أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن. مبينًا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت التفاعل الإيجابي للمواطنين، والأدوار الإيجابية التي تقوم بها القطاعات الحكومية في مجابهة جائحة كورونا.



وفي ختام تصريحه سأل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن وقادته ويكشف الغمة عن العالم أجمع.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 08:17 PM

اخر تعديل 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 10:03 PM

نائب وزير البيئة: كلمة خادم الحرمين جسّدت مسؤولية القائد أكّد أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن





A A A





15 مشاركة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء، أتت والعالم يمر بجائحة كورونا، لتجسد مسؤولية القائد ورعاية الوالد لأبنائه المواطنين، وعنايته الكريمة بالمواطن والمقيم.



وأشار نائب وزير البيئة إلى أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن. مبينًا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت التفاعل الإيجابي للمواطنين، والأدوار الإيجابية التي تقوم بها القطاعات الحكومية في مجابهة جائحة كورونا.



وفي ختام تصريحه سأل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن وقادته ويكشف الغمة عن العالم أجمع.