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موريتانيا: اتفاق الرياض يضع حداً لحالة التوتر بجنوب اليمن ويعزّز فرص الحل الشامل

عبّرت عن ارتياحها لجهود خادم الحرمين وولي العهد لرأب الصدع بين الإخوة

أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق".

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حداً لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزّز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".

موريتانيا اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موريتانيا: اتفاق الرياض يضع حداً لحالة التوتر بجنوب اليمن ويعزّز فرص الحل الشامل
سبق

أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق".

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حداً لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزّز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:36 PM

موريتانيا: اتفاق الرياض يضع حداً لحالة التوتر بجنوب اليمن ويعزّز فرص الحل الشامل

عبّرت عن ارتياحها لجهود خادم الحرمين وولي العهد لرأب الصدع بين الإخوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق".

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حداً لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزّز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".

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