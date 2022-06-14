النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها بدءًا من أول يوليو

أعادت رفع كفاءة مرافقها استعدادًا لتشغيلها

تستأنف مصر حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما ذكر وزير الطيران المصري محمد منار عنبة اليوم الأحد.

وأوضح "عنبة" أن مصر ستستأنف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، تدريجيًّا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الحكومة استغلت فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية، والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددًا عند استئناف الطيران.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
مصر تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها بدءًا من أول يوليو
سبق

تستأنف مصر حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما ذكر وزير الطيران المصري محمد منار عنبة اليوم الأحد.

وأوضح "عنبة" أن مصر ستستأنف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، تدريجيًّا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الحكومة استغلت فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية، والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددًا عند استئناف الطيران.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:42 PM

مصر تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها بدءًا من أول يوليو

أعادت رفع كفاءة مرافقها استعدادًا لتشغيلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,178

تستأنف مصر حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما ذكر وزير الطيران المصري محمد منار عنبة اليوم الأحد.

وأوضح "عنبة" أن مصر ستستأنف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، تدريجيًّا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الحكومة استغلت فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية، والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددًا عند استئناف الطيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,680
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,216

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة