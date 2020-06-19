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إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

"أبو زيد": سبب الحادث تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة ‏‏شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ‏ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.

الهلال الأحمر حادث مروري

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إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر
سبق

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة ‏‏شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ‏ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
11:01 PM

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

"أبو زيد": سبب الحادث تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
6,182

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة ‏‏شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ‏ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.

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