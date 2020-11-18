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أطباء "إغاثي الملك سلمان" أجروا 41 جراحة قلب في "المكلا" باليمن

المركز وزّع 42 طن أغذية على متضرري فيضانات "السند" بباكستان

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى اليوم، بإجراء 41 جراحة لقسطرة القلب للأطفال في مدينة المكلا، في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

ويتضمن البرنامج، الذي دشّنه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأسبوع الماضي، تنفيذ 2.940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار يستفيد منها 2.940 مريضاً من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 42 طناً و800 كيلوجرام من السلال الغذائية |الدفعة الثانية| للمتضررين من الفيضانات في قرية شهبندر بمنطقة سجاول التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.600 فرد.

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أطباء "إغاثي الملك سلمان" أجروا 41 جراحة قلب في "المكلا" باليمن
سبق

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى اليوم، بإجراء 41 جراحة لقسطرة القلب للأطفال في مدينة المكلا، في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

ويتضمن البرنامج، الذي دشّنه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأسبوع الماضي، تنفيذ 2.940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار يستفيد منها 2.940 مريضاً من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 42 طناً و800 كيلوجرام من السلال الغذائية |الدفعة الثانية| للمتضررين من الفيضانات في قرية شهبندر بمنطقة سجاول التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.600 فرد.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
05:23 PM

أطباء "إغاثي الملك سلمان" أجروا 41 جراحة قلب في "المكلا" باليمن

المركز وزّع 42 طن أغذية على متضرري فيضانات "السند" بباكستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى اليوم، بإجراء 41 جراحة لقسطرة القلب للأطفال في مدينة المكلا، في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

ويتضمن البرنامج، الذي دشّنه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأسبوع الماضي، تنفيذ 2.940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار يستفيد منها 2.940 مريضاً من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 42 طناً و800 كيلوجرام من السلال الغذائية |الدفعة الثانية| للمتضررين من الفيضانات في قرية شهبندر بمنطقة سجاول التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.600 فرد.

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