ومن المقرر أن تستقبل الفنادق ضيوفها وفق برنامج السلامة الفندقي الذي يتضمن إجراءات تتوافق مع النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والمعقم والمناديل الرطبة وقياس الحرارة وإجراءات التباعد الاجتماعي وتسجيل الدخول والخروج من الغرف والعمل عن بعد مثل المطاعم الافتراضية وقوائم مأكولات داخل الغرف.

قررت العديد من الدول فتح أبوابها وأجوائها مرة أخرى أمام السياح من مختلف أنحاء العالم وسمحت باستقبال النزلاء وبالتالي بدأ قطاع الفنادق في العالم استعادة نشاطه مرة أخرى بعد غلق أكثر من 3 شهور مضت ولكن سيشهد الضيوف تغييرات كبيرة عند تسجيل دخولهم في أي فندق.

كانت من الأساسيات.. 10 خدمات لن تجدها في فنادق العالم حاليًا تعرف عليها خالد خليل سبق 2020-06-27 قررت العديد من الدول فتح أبوابها وأجوائها مرة أخرى أمام السياح من مختلف أنحاء العالم وسمحت باستقبال النزلاء وبالتالي بدأ قطاع الفنادق في العالم استعادة نشاطه مرة أخرى بعد غلق أكثر من 3 شهور مضت ولكن سيشهد الضيوف تغييرات كبيرة عند تسجيل دخولهم في أي فندق. وستكون عناصر الرفاهية هي أكثر العناصر المفقودة في المنتجعات الصحية والفنادق. العناصر المغلقة حاليًا: 1- أثاث الاستقبال 2- خدمة صف السيارات 3- بطاقات الغرف 4- النوادي الصحية 5- النوادي الرياضية 6- أماكن الصلاة 7- حمامات السباحة الكبيرة 8- البوفيهات المفتوحة 9- الحدائق المائية 10- المقاهي ومن المقرر أن تستقبل الفنادق ضيوفها وفق برنامج السلامة الفندقي الذي يتضمن إجراءات تتوافق مع النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والمعقم والمناديل الرطبة وقياس الحرارة وإجراءات التباعد الاجتماعي وتسجيل الدخول والخروج من الغرف والعمل عن بعد مثل المطاعم الافتراضية وقوائم مأكولات داخل الغرف.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 10:55 PM

كانت من الأساسيات.. 10 خدمات لن تجدها في فنادق العالم حاليًا تعرف عليها أبرزها المقاهي وحمامات السباحة





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قررت العديد من الدول فتح أبوابها وأجوائها مرة أخرى أمام السياح من مختلف أنحاء العالم وسمحت باستقبال النزلاء وبالتالي بدأ قطاع الفنادق في العالم استعادة نشاطه مرة أخرى بعد غلق أكثر من 3 شهور مضت ولكن سيشهد الضيوف تغييرات كبيرة عند تسجيل دخولهم في أي فندق.

وستكون عناصر الرفاهية هي أكثر العناصر المفقودة في المنتجعات الصحية والفنادق.

العناصر المغلقة حاليًا:

1- أثاث الاستقبال

2- خدمة صف السيارات

3- بطاقات الغرف

4- النوادي الصحية

5- النوادي الرياضية

6- أماكن الصلاة

7- حمامات السباحة الكبيرة

8- البوفيهات المفتوحة

9- الحدائق المائية

10- المقاهي

ومن المقرر أن تستقبل الفنادق ضيوفها وفق برنامج السلامة الفندقي الذي يتضمن إجراءات تتوافق مع النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والمعقم والمناديل الرطبة وقياس الحرارة وإجراءات التباعد الاجتماعي وتسجيل الدخول والخروج من الغرف والعمل عن بعد مثل المطاعم الافتراضية وقوائم مأكولات داخل الغرف.