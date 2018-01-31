أقامت جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لقاءها الشهري لمستفيدي الجمعية (سواعد في هجر) ، وذلك في زيارة خاصة لمحافظة الأحساء وتحديدًا لمنتجع هجر ومدينة جواثا السياحية، وسط إجراءات احترازية بشأن جائحة كورونا. وقامت الجمعية بنقل مستفيديها عبر باصاتها المجهزة لذوي الإعاقة الحركية وبمساندة من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء. وتخلل البرنامج الذي حضره أكثر من 40 مستفيدًا عدة فعاليات؛ منها التعريف بتاريخ محافظة الأحساء عن طريق فيلم وثائقي، إضافة إلى المشاركة في العرضات والفعاليات. وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: نحرص على تنفيذ وإقامة برنامج الاجتماع الشهري لمنسوبي ومستفيدي الجمعية خاصة بزيارة أماكن سياحية مثل محافظة الأحساء لإثراء معلومات الزائر والاطلاع على ثقافات جديدة والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية والمواقع السياحية الهامة لدينا في المملكة. وأضاف الهاجري: اللقاء الشهري هو أحد البرامج الرئيسية في الجمعية ونحرص على تنفيذه وتحقيق أهدافه لمنسوبي ومستفيدي الجمعية، ويتم اختيار عدة أماكن سياحية في المنطقة الشرقية لزيارتها والتعرف عليها.

الأحساء تستقبل ذوي الإعاقة في رحلة سياحية للتعرف على تاريخها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-31 أقامت جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لقاءها الشهري لمستفيدي الجمعية (سواعد في هجر) ، وذلك في زيارة خاصة لمحافظة الأحساء وتحديدًا لمنتجع هجر ومدينة جواثا السياحية، وسط إجراءات احترازية بشأن جائحة كورونا.



وقامت الجمعية بنقل مستفيديها عبر باصاتها المجهزة لذوي الإعاقة الحركية وبمساندة من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء.



وتخلل البرنامج الذي حضره أكثر من 40 مستفيدًا عدة فعاليات؛ منها التعريف بتاريخ محافظة الأحساء عن طريق فيلم وثائقي، إضافة إلى المشاركة في العرضات والفعاليات.



وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: نحرص على تنفيذ وإقامة برنامج الاجتماع الشهري لمنسوبي ومستفيدي الجمعية خاصة بزيارة أماكن سياحية مثل محافظة الأحساء لإثراء معلومات الزائر والاطلاع على ثقافات جديدة والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية والمواقع السياحية الهامة لدينا في المملكة.



وأضاف الهاجري: اللقاء الشهري هو أحد البرامج الرئيسية في الجمعية ونحرص على تنفيذه وتحقيق أهدافه لمنسوبي ومستفيدي الجمعية، ويتم اختيار عدة أماكن سياحية في المنطقة الشرقية لزيارتها والتعرف عليها.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 06:41 PM

الأحساء تستقبل ذوي الإعاقة في رحلة سياحية للتعرف على تاريخها "سواعد" تقيم لقاءها الشهري لمستفيديها بالمنطقة الشرقية





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أقامت جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لقاءها الشهري لمستفيدي الجمعية (سواعد في هجر) ، وذلك في زيارة خاصة لمحافظة الأحساء وتحديدًا لمنتجع هجر ومدينة جواثا السياحية، وسط إجراءات احترازية بشأن جائحة كورونا.



وقامت الجمعية بنقل مستفيديها عبر باصاتها المجهزة لذوي الإعاقة الحركية وبمساندة من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء.



وتخلل البرنامج الذي حضره أكثر من 40 مستفيدًا عدة فعاليات؛ منها التعريف بتاريخ محافظة الأحساء عن طريق فيلم وثائقي، إضافة إلى المشاركة في العرضات والفعاليات.



وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: نحرص على تنفيذ وإقامة برنامج الاجتماع الشهري لمنسوبي ومستفيدي الجمعية خاصة بزيارة أماكن سياحية مثل محافظة الأحساء لإثراء معلومات الزائر والاطلاع على ثقافات جديدة والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية والمواقع السياحية الهامة لدينا في المملكة.



وأضاف الهاجري: اللقاء الشهري هو أحد البرامج الرئيسية في الجمعية ونحرص على تنفيذه وتحقيق أهدافه لمنسوبي ومستفيدي الجمعية، ويتم اختيار عدة أماكن سياحية في المنطقة الشرقية لزيارتها والتعرف عليها.