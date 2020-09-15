النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بعسير تتابع تنفيذ قرارات التوطين لعدد من المهن

زيارة عدد من المحلات وتفقد الأسواق والمنشآت التجارية

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، محافظة بيشة، يرافقه عدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على سير العمل للجهات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وتطبيق قرارات التوطين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقام "الشهراني" في بداية جولته بزيارة عدد من الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية بالمحافظة، وذلك للتأكد من توطين المهن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% والمهن الأخرى، إضافة إلى لقاء عدد من المواطنين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم.

كما شملت الزيارة: مكتب الضمان الاجتماعي ببيشة والاطلاع على سير العمل فيه، إضافة لزيارة مكتب العمل ببيشة والاطلاع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المكتب؛ حيث حثّ الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمات الاجتماعية لجميع المستفيدين وتيسير الإجراءات لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الموارد البشرية" بعسير تتابع تنفيذ قرارات التوطين لعدد من المهن
سبق

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، محافظة بيشة، يرافقه عدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على سير العمل للجهات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وتطبيق قرارات التوطين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقام "الشهراني" في بداية جولته بزيارة عدد من الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية بالمحافظة، وذلك للتأكد من توطين المهن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% والمهن الأخرى، إضافة إلى لقاء عدد من المواطنين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم.

كما شملت الزيارة: مكتب الضمان الاجتماعي ببيشة والاطلاع على سير العمل فيه، إضافة لزيارة مكتب العمل ببيشة والاطلاع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المكتب؛ حيث حثّ الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمات الاجتماعية لجميع المستفيدين وتيسير الإجراءات لهم.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
10:08 PM

"الموارد البشرية" بعسير تتابع تنفيذ قرارات التوطين لعدد من المهن

زيارة عدد من المحلات وتفقد الأسواق والمنشآت التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
1,335

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، محافظة بيشة، يرافقه عدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على سير العمل للجهات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وتطبيق قرارات التوطين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقام "الشهراني" في بداية جولته بزيارة عدد من الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية بالمحافظة، وذلك للتأكد من توطين المهن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% والمهن الأخرى، إضافة إلى لقاء عدد من المواطنين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم.

كما شملت الزيارة: مكتب الضمان الاجتماعي ببيشة والاطلاع على سير العمل فيه، إضافة لزيارة مكتب العمل ببيشة والاطلاع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المكتب؛ حيث حثّ الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمات الاجتماعية لجميع المستفيدين وتيسير الإجراءات لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,590

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة