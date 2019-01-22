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فارق النقاط الثلاث يُشعل مواجهة الفيحاء والطائي.. والرائد يسعى لأخذ نصيبه من الحزم

في ختام الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.

على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة يحل الطائي (الـ11 - 19 نقطة) ضيفًا على الفيحاء (الثامن - 22 نقطة).

شعار لقاء الفريقين الاقتراب أكثر من مربع الكبار ومناطق الدفء؛ وبالتالي فإن فارق النقاط الثلاث بين الطرفين سيُشعل المواجهة.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة) على أرض ملعب نادي الحزم في الرس نظيره الرائد (السابع - 24 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق نظرًا لسوء نتائج الحزم، وتذيُّله قائمة الترتيب، لكنه (أي الحزم) سيقاتل من أجل نقاط رحلة الهروب.

وفي المقابل يسعى الرائد للزحف نحو مراكز الأمان بشكل أكثر.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فارق النقاط الثلاث يُشعل مواجهة الفيحاء والطائي.. والرائد يسعى لأخذ نصيبه من الحزم
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.

على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة يحل الطائي (الـ11 - 19 نقطة) ضيفًا على الفيحاء (الثامن - 22 نقطة).

شعار لقاء الفريقين الاقتراب أكثر من مربع الكبار ومناطق الدفء؛ وبالتالي فإن فارق النقاط الثلاث بين الطرفين سيُشعل المواجهة.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة) على أرض ملعب نادي الحزم في الرس نظيره الرائد (السابع - 24 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق نظرًا لسوء نتائج الحزم، وتذيُّله قائمة الترتيب، لكنه (أي الحزم) سيقاتل من أجل نقاط رحلة الهروب.

وفي المقابل يسعى الرائد للزحف نحو مراكز الأمان بشكل أكثر.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:14 AM

فارق النقاط الثلاث يُشعل مواجهة الفيحاء والطائي.. والرائد يسعى لأخذ نصيبه من الحزم

في ختام الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.

على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة يحل الطائي (الـ11 - 19 نقطة) ضيفًا على الفيحاء (الثامن - 22 نقطة).

شعار لقاء الفريقين الاقتراب أكثر من مربع الكبار ومناطق الدفء؛ وبالتالي فإن فارق النقاط الثلاث بين الطرفين سيُشعل المواجهة.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة) على أرض ملعب نادي الحزم في الرس نظيره الرائد (السابع - 24 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق نظرًا لسوء نتائج الحزم، وتذيُّله قائمة الترتيب، لكنه (أي الحزم) سيقاتل من أجل نقاط رحلة الهروب.

وفي المقابل يسعى الرائد للزحف نحو مراكز الأمان بشكل أكثر.

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