يأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بالمركز ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر نزع 1492 لغماً متنوعاً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

تمكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 17777 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية.

زرعتها الميليشيات الحوثية .. "مسام" ينتزع 17777 لغماً حوثياً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-19 تمكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 17777 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية. واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر نزع 1492 لغماً متنوعاً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن. يأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بالمركز ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 10:26 AM

زرعتها الميليشيات الحوثية .. "مسام" ينتزع 17777 لغماً حوثياً يهدف المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الذخائر غير المنفجرة





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تمكّن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 17777 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية.

واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر نزع 1492 لغماً متنوعاً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

يأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بالمركز ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.