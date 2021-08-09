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فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

"رئيسي" زعم أن طهران جادة في توفير الأمن في الخليج

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية".

وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي
سبق

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية".

وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
06:06 PM

فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

"رئيسي" زعم أن طهران جادة في توفير الأمن في الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران اليوم (الاثنين) بالعودة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق لم تفِ بالتزاماتها في هذه الاتفاقية الدولية".

وزعم "رئيسي" أن "إيران جادة للغاية في توفير الأمن والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التي تتسبب في زعزعة الأمن"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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