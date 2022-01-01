تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
الأرصاد
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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-01
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:40 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:59 PM
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.