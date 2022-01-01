تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.