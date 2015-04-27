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عودة الحركة المرورية بشوارع العاصمة المقدسة لطبيعتها

بعد إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتعاون مع أمانة مكة المكرمة

أكد حساب الإدارة العامة للمرور أن الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة عادت إلى طبيعتها في جميع المحاور، وذلك بعد إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وكان رجال المرور بالعاصمة المقدسة قد انتشروا في كل المحاور والتقاطعات قبول هطول موجة الأمطار وقاموا بتحويل الحركة في عددٍ من النقاط نتيجة تجمع الأمطار وتحويل حركة السير لطرق أخرى.

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عودة الحركة المرورية بشوارع العاصمة المقدسة لطبيعتها
سبق

أكد حساب الإدارة العامة للمرور أن الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة عادت إلى طبيعتها في جميع المحاور، وذلك بعد إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وكان رجال المرور بالعاصمة المقدسة قد انتشروا في كل المحاور والتقاطعات قبول هطول موجة الأمطار وقاموا بتحويل الحركة في عددٍ من النقاط نتيجة تجمع الأمطار وتحويل حركة السير لطرق أخرى.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:17 PM

عودة الحركة المرورية بشوارع العاصمة المقدسة لطبيعتها

بعد إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتعاون مع أمانة مكة المكرمة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أكد حساب الإدارة العامة للمرور أن الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة عادت إلى طبيعتها في جميع المحاور، وذلك بعد إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وكان رجال المرور بالعاصمة المقدسة قد انتشروا في كل المحاور والتقاطعات قبول هطول موجة الأمطار وقاموا بتحويل الحركة في عددٍ من النقاط نتيجة تجمع الأمطار وتحويل حركة السير لطرق أخرى.

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