"إبراهيم آل غراب" إلى العاشرة بمحكمة رجال ألمع

صدرت موافقة وزير العدل بترقية مدير إدارة الحجز والتنفيذ بمحكمة رجال ألمع، إبراهيم محمد آل غراب، إلى المرتبة العاشرة.

ويعد "آل غراب" من الكفاءات المعروفة في مجال عمله ويُشهد له بالتميز والإنتاجية.

"تهانينا القلبية له، سائلين الله أن تكون عونًا له لخدمة دينه ووطنه".