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ميانمار: الجيش يعتقل الزعيمة أونغ سان سوكي ورئيس البلاد

بعد أيام من توتر متزايد ومخاوف من انقلاب

أكد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اليوم (الاثنين)، أن زعيمة البلاد أونج سان سوكي، وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتُقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت، لوكالة "رويترز": إن "سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين اعتُقِلوا في الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقًا للقانون"؛ مضيفًا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميانمار: الجيش يعتقل الزعيمة أونغ سان سوكي ورئيس البلاد
سبق

أكد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اليوم (الاثنين)، أن زعيمة البلاد أونج سان سوكي، وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتُقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت، لوكالة "رويترز": إن "سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين اعتُقِلوا في الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقًا للقانون"؛ مضيفًا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضًا.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:36 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:29 AM

ميانمار: الجيش يعتقل الزعيمة أونغ سان سوكي ورئيس البلاد

بعد أيام من توتر متزايد ومخاوف من انقلاب

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,551

أكد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اليوم (الاثنين)، أن زعيمة البلاد أونج سان سوكي، وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتُقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت، لوكالة "رويترز": إن "سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين اعتُقِلوا في الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقًا للقانون"؛ مضيفًا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضًا.

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