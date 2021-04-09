النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل، لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

وتدعو الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ، والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية
سبق

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل، لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

وتدعو الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ، والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
07:14 PM

"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,044

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل، لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

وتدعو الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ، والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة