باكستان تتسلم مليوناً و60 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" نهاية مارس

تُجْري محادثات لشراء 7 ملايين مصْل

تتسلم باكستان، اليوم الثلاثاء، أول عملية شراء لأكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وكانسينو "كوفيد -19" بحلول نهاية مارس.

وأوضح الوزير المسؤول عن عمليات مكافحة الأوبئة أسد عمر، أن باكستان اشترت مليوناً و60 ألف جرعة من لقاح سينوفارم وكانسينو، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "عمر" أن الحكومة تجري محادثات مع نفس الشركات لشراء سبعة ملايين جرعة أخرى من اللقاحات.

واعتمدت باكستان في السابق على التبرعات وعلى المخصصات من برنامج كوفاكس، المدعوم من منظمة الصحة العالمية للدول الفقيرة.

وتلقح باكستان حالياً العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً مجاناً باستخدام جرعات "سينوفارم" التي تبرعت بها الصين.