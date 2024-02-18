"محافظ شقراء" يطلع على استعدادات مهرجان التمور الثاني

دشن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تستمر لمدة شهر

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه، اجتماعًا مع رئيس بلدية المحافظة، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدير فرع غرفة الرياض، وأمين لجنة التنمية السياحية بشقراء بحضور وكيل المحافظة، بشأن مهرجان التمور الثاني.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات لإقامة المهرجان الذي سيقام بتاريخ ٢/ ٧ /١٤٤١هـ في صالة البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي.

ووجّه محافظ شقراء بضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان، وتذليل كل الصعاب ليكون المهرجان في أبهى حلة وأكمل وجه.

من جهة أخرى، دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ورئيس مركز دوريات أمن طرق شقراء "حملة #أمنكم وسلامتكم هدفنا"، في نسختها الثانية التي تستمر ٣٠ يومًا.

وتهدف الحملة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتاديها، وخلق جانب تعاوني من خلال رفع مستوى السلامة المرورية، ونشر الوعي بالنظام العام على الطرق الخارجية.