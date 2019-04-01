تأسيس أول جمعية متخصصة في خدمة الأسرة بالقنفذة

"البقمي" التقى بمجلس إدراتها وطالبهم بعقد دورات تأهلية

صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس جمعية التنمية الأسرية بالقنفذة، وتعتبر جمعية التنمية الأسرية بالقنفذة الأولى من نوعها كجمعية متخصصة في خدمة الأسرة.

فيما قام مجلس إدارة الجمعية بزيارة للمحافظ تبادل خلالها التبريكات والتهاني بتأسيس الجمعية، وأكد محافظ القنفذة فضا البقمي " على أن تكون الجمعية طموحة نحو ما تصبو إليه الأسرة وما يتطلع ولاة الأمر من رؤية الأسرة السعودية أسرة مستقرة آمنة وسعيدة يحدوها الحب والألفة والترابط بجو أسري حيوي واعي يدرك مخاطر تفكك أسرته".

وشدد البقمي على العناية بالبرامج التي من شأنها بناء الأسرة على أسس سليمة كدورات المقبلين على الزواج ومساعدتهم لبناء الأسرة والعناية ببرامج الإصلاح الأسري والإرشاد وزيادة عدد المتخصصين داخل المحافظة ليخدموا كافة قطاعات ومراكز المحافظة.

وأعرب البقمي عن تقديره للجهود المبذولة في تأسيس الجمعية وأوصى المجلس ببدء العمل فالأسر بحاجة لمثل هذه الجمعيات المتخصصة والتي من شأنها الرقي بالتنمية داخل المحافظة.