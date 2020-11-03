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اجتماع سادس لرؤساء أجهزة حماية النزاهة بدول الخليج

المناقشات شملت تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية

عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس "عن بُعد"، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي.

وبحث الاجتماع، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وشملت موضوعات النقاش: نظام "قانون" الاسترشادي لحماية المال العام، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، واقتراح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعتماد إعلان أبوظبي في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين "G20" برئاسة المملكة العربية السعودية كوثيقة رسمية استرشادية.

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اجتماع سادس لرؤساء أجهزة حماية النزاهة بدول الخليج
سبق

عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس "عن بُعد"، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي.

وبحث الاجتماع، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وشملت موضوعات النقاش: نظام "قانون" الاسترشادي لحماية المال العام، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، واقتراح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعتماد إعلان أبوظبي في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين "G20" برئاسة المملكة العربية السعودية كوثيقة رسمية استرشادية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:40 PM

اجتماع سادس لرؤساء أجهزة حماية النزاهة بدول الخليج

المناقشات شملت تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس "عن بُعد"، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي.

وبحث الاجتماع، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وشملت موضوعات النقاش: نظام "قانون" الاسترشادي لحماية المال العام، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، واقتراح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعتماد إعلان أبوظبي في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين "G20" برئاسة المملكة العربية السعودية كوثيقة رسمية استرشادية.

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