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أخيراً تكشفت حقيقة وفاتهما .. هذا ما حدث مع  "تالا" و"روتانا" في أمريكا

السلطات الأمريكية كانت قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر، وذلك حسبما أعلن بيان رسمي، الأربعاء.

وعُثر على روتانا الفارع (22 عاماً) وشقيقتها تالا (16 عاماً) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي، دون وجود أيّ إشارات تدل على صدمة.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" العربي، فقد أعلن مكتب الطب الشرعي أن الشابتين، اللتين كانتا ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون؛ "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كانت نتيجة الانتحار؛ حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما بعضا قبل النزول إلى نهر هدسون".

وكانت تقارير في وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الشابتين كانتا تقطنان في مركز إيواء بفرجينيا، إلا أنهما تركتا الولاية في أغسطس، وتوجّهتا إلى نيويورك.

وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة، إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون، وبدا أنهما كانتا تصليان، وذلك قبل أيام على العثور على الجثتين.

العثور على فتاتَيْن سعوديتَيْن مقتولتَيْن على ضفاف نهر هدسون بأمريكا القنصلية السعودية في نيويورك تصدر بيانًا بشأن وفاة مواطنتين في نهر "هدسون" شرطة نيويورك تنشر مقطع فيديو لانتشال جثتي الشقيقتين السعوديتين سفارة المملكة في واشنطن: لم نطلب من أقرباء تالا وروتانا مغادرة أمريكا بسبب اللجوء عائلة الفتاتين "روتانا وتالا": القضية لاتزال قيد التحقيق وجهود سفارة المملكة بأمريكا مشرفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أخيراً تكشفت حقيقة وفاتهما .. هذا ما حدث مع  "تالا" و"روتانا" في أمريكا
سبق

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر، وذلك حسبما أعلن بيان رسمي، الأربعاء.

وعُثر على روتانا الفارع (22 عاماً) وشقيقتها تالا (16 عاماً) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي، دون وجود أيّ إشارات تدل على صدمة.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" العربي، فقد أعلن مكتب الطب الشرعي أن الشابتين، اللتين كانتا ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون؛ "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كانت نتيجة الانتحار؛ حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما بعضا قبل النزول إلى نهر هدسون".

وكانت تقارير في وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الشابتين كانتا تقطنان في مركز إيواء بفرجينيا، إلا أنهما تركتا الولاية في أغسطس، وتوجّهتا إلى نيويورك.

وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة، إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون، وبدا أنهما كانتا تصليان، وذلك قبل أيام على العثور على الجثتين.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:54 AM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:12 AM

أخيراً تكشفت حقيقة وفاتهما .. هذا ما حدث مع  "تالا" و"روتانا" في أمريكا

السلطات الأمريكية كانت قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر

A A A
محمد حضاض - جدة
2
6,125

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر، وذلك حسبما أعلن بيان رسمي، الأربعاء.

وعُثر على روتانا الفارع (22 عاماً) وشقيقتها تالا (16 عاماً) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي، دون وجود أيّ إشارات تدل على صدمة.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" العربي، فقد أعلن مكتب الطب الشرعي أن الشابتين، اللتين كانتا ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون؛ "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كانت نتيجة الانتحار؛ حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما بعضا قبل النزول إلى نهر هدسون".

وكانت تقارير في وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الشابتين كانتا تقطنان في مركز إيواء بفرجينيا، إلا أنهما تركتا الولاية في أغسطس، وتوجّهتا إلى نيويورك.

وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة، إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون، وبدا أنهما كانتا تصليان، وذلك قبل أيام على العثور على الجثتين.

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