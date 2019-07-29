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مُدافع الاتحاد "حجازي" أفضل لاعب بدور المجموعات بالأولمبياد في استفتاء فيفا

متفوقًا على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا"

احتل مُدافع نادي الاتحاد ونجم المنتخب المصري أحمد حجازي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقًا على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".

ونجح منتخب مصر الأولمبي، في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدرًا الترتيب.

وصعد لاعب الاتحاد السعودي أحمد حجازي، وكابتن منتخب مصر الأوليمبي، إلى المركز الثاني كأكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في مباراة أستراليا، في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020، والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ليتأهل المنتخب الأوليمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضرب موعدًا مع منتخب البرازيل.

وبات أحمد حجازي -وفق "اليوم السابع" القاهرية- على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة؛ حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورًا في الأولمبياد.

وتأهل لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو؛ وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط؛ فيما تَصَدّر راقصو السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مُدافع الاتحاد "حجازي" أفضل لاعب بدور المجموعات بالأولمبياد في استفتاء فيفا
سبق

احتل مُدافع نادي الاتحاد ونجم المنتخب المصري أحمد حجازي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقًا على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".

ونجح منتخب مصر الأولمبي، في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدرًا الترتيب.

وصعد لاعب الاتحاد السعودي أحمد حجازي، وكابتن منتخب مصر الأوليمبي، إلى المركز الثاني كأكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في مباراة أستراليا، في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020، والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ليتأهل المنتخب الأوليمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضرب موعدًا مع منتخب البرازيل.

وبات أحمد حجازي -وفق "اليوم السابع" القاهرية- على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة؛ حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورًا في الأولمبياد.

وتأهل لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو؛ وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط؛ فيما تَصَدّر راقصو السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
08:53 AM

مُدافع الاتحاد "حجازي" أفضل لاعب بدور المجموعات بالأولمبياد في استفتاء فيفا

متفوقًا على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتل مُدافع نادي الاتحاد ونجم المنتخب المصري أحمد حجازي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، متفوقًا على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".

ونجح منتخب مصر الأولمبي، في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدرًا الترتيب.

وصعد لاعب الاتحاد السعودي أحمد حجازي، وكابتن منتخب مصر الأوليمبي، إلى المركز الثاني كأكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في مباراة أستراليا، في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020، والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ليتأهل المنتخب الأوليمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضرب موعدًا مع منتخب البرازيل.

وبات أحمد حجازي -وفق "اليوم السابع" القاهرية- على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة؛ حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورًا في الأولمبياد.

وتأهل لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو؛ وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط؛ فيما تَصَدّر راقصو السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.

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