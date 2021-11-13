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تفاصيل أجهزة "هواوي" الجديدة التي تنوي كشفها يوم 17 نوفمبر

تنوي شركة "هواوي" الصينية الرائدة الكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في مؤتمر صحفي عالمي يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأوضح موقع "جي إس إس آرينا" التقني المتخصص، أن "هواوي" تنوي الكشف عن منتجات ضمن نظامها البيئي الذكي، الذي يتضمن ساعة "ووتش جي تي رنر" الذكية الجديدة.

ولكن المفاجأة الأكبر في المؤتمر هو إطلاقها إصداراً جديداً من حاسب "ميت بوك إي" الهجين، الذي يجمع بين الحاسب المحمول واللوحي.

ويتميز حاسب "ميت بوك إي" بأنه يتمتع باثنين من المعالجات أحدها مخصص للنسخة المحمولة والآخر للنسخة اللوحية، علاوة على أنه يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11".

وسيكون إصدار حاسب "ميت بوك إي" أنحف من الحواف، وبجوانب منحنية قليلاً.

وسيكون الحاسب مزوداً بمستشعر بصمة أصابع، ومتوافق للعمل مع القلم الذكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تفاصيل أجهزة "هواوي" الجديدة التي تنوي كشفها يوم 17 نوفمبر
سبق

تنوي شركة "هواوي" الصينية الرائدة الكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في مؤتمر صحفي عالمي يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأوضح موقع "جي إس إس آرينا" التقني المتخصص، أن "هواوي" تنوي الكشف عن منتجات ضمن نظامها البيئي الذكي، الذي يتضمن ساعة "ووتش جي تي رنر" الذكية الجديدة.

ولكن المفاجأة الأكبر في المؤتمر هو إطلاقها إصداراً جديداً من حاسب "ميت بوك إي" الهجين، الذي يجمع بين الحاسب المحمول واللوحي.

ويتميز حاسب "ميت بوك إي" بأنه يتمتع باثنين من المعالجات أحدها مخصص للنسخة المحمولة والآخر للنسخة اللوحية، علاوة على أنه يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11".

وسيكون إصدار حاسب "ميت بوك إي" أنحف من الحواف، وبجوانب منحنية قليلاً.

وسيكون الحاسب مزوداً بمستشعر بصمة أصابع، ومتوافق للعمل مع القلم الذكي.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:36 AM

تفاصيل أجهزة "هواوي" الجديدة التي تنوي كشفها يوم 17 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنوي شركة "هواوي" الصينية الرائدة الكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في مؤتمر صحفي عالمي يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأوضح موقع "جي إس إس آرينا" التقني المتخصص، أن "هواوي" تنوي الكشف عن منتجات ضمن نظامها البيئي الذكي، الذي يتضمن ساعة "ووتش جي تي رنر" الذكية الجديدة.

ولكن المفاجأة الأكبر في المؤتمر هو إطلاقها إصداراً جديداً من حاسب "ميت بوك إي" الهجين، الذي يجمع بين الحاسب المحمول واللوحي.

ويتميز حاسب "ميت بوك إي" بأنه يتمتع باثنين من المعالجات أحدها مخصص للنسخة المحمولة والآخر للنسخة اللوحية، علاوة على أنه يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11".

وسيكون إصدار حاسب "ميت بوك إي" أنحف من الحواف، وبجوانب منحنية قليلاً.

وسيكون الحاسب مزوداً بمستشعر بصمة أصابع، ومتوافق للعمل مع القلم الذكي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,111
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,203

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