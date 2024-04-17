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"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

أخصائي علاج سابق بـ"الاتحاد" يستغيث: نفدت مواردي فأين أهل الكرم؟

قال في مناشدة عبر "سبق": أتمنى دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء

استغاث أحمد عبدالقادر ، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بقطاع الناشئين بنادي الاتحاد، بأهل النخوة والكرم من أهل المملكة لمساعدته في الأزمة التي يمر بها في ظل الأوضاع الراهنة وبقائه بدون عمل واحتياجه لضروريات الحياة.

وغرد الطبيب اللبناني قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستحلفكم بالله يا أهل الخير والنخوة أن تساعدوننا في محنتنا نفد كل شيء. لا عمل ولا مساعدات ... الحمد لله دائماً وأبداً" .

وقال الطبيب في تصريحات خاصة لـ"سبق": أتمنى دفع إيجار المنزل للشهر الماضي والشهر الحالي، بالإضافة لفواتير الكهرباء فأنا أقيم هنا مع عائلتي فقط حيث لا أهل أو أقارب .

جدير بالذكر أن الطبيب بلا عمل في الوقت الحالي إضافة لتوافق ذلك مع جائحة كورونا.

أحمد عبدالقادر أخصائي العلاج الطبيعي السابق نادي الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخصائي علاج سابق بـ"الاتحاد" يستغيث: نفدت مواردي فأين أهل الكرم؟
سبق

استغاث أحمد عبدالقادر ، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بقطاع الناشئين بنادي الاتحاد، بأهل النخوة والكرم من أهل المملكة لمساعدته في الأزمة التي يمر بها في ظل الأوضاع الراهنة وبقائه بدون عمل واحتياجه لضروريات الحياة.

وغرد الطبيب اللبناني قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستحلفكم بالله يا أهل الخير والنخوة أن تساعدوننا في محنتنا نفد كل شيء. لا عمل ولا مساعدات ... الحمد لله دائماً وأبداً" .

وقال الطبيب في تصريحات خاصة لـ"سبق": أتمنى دفع إيجار المنزل للشهر الماضي والشهر الحالي، بالإضافة لفواتير الكهرباء فأنا أقيم هنا مع عائلتي فقط حيث لا أهل أو أقارب .

جدير بالذكر أن الطبيب بلا عمل في الوقت الحالي إضافة لتوافق ذلك مع جائحة كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:30 PM

أخصائي علاج سابق بـ"الاتحاد" يستغيث: نفدت مواردي فأين أهل الكرم؟

قال في مناشدة عبر "سبق": أتمنى دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
10,564

استغاث أحمد عبدالقادر ، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بقطاع الناشئين بنادي الاتحاد، بأهل النخوة والكرم من أهل المملكة لمساعدته في الأزمة التي يمر بها في ظل الأوضاع الراهنة وبقائه بدون عمل واحتياجه لضروريات الحياة.

وغرد الطبيب اللبناني قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستحلفكم بالله يا أهل الخير والنخوة أن تساعدوننا في محنتنا نفد كل شيء. لا عمل ولا مساعدات ... الحمد لله دائماً وأبداً" .

وقال الطبيب في تصريحات خاصة لـ"سبق": أتمنى دفع إيجار المنزل للشهر الماضي والشهر الحالي، بالإضافة لفواتير الكهرباء فأنا أقيم هنا مع عائلتي فقط حيث لا أهل أو أقارب .

جدير بالذكر أن الطبيب بلا عمل في الوقت الحالي إضافة لتوافق ذلك مع جائحة كورونا.

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