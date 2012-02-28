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لعيوب في الوسائد الهوائية.. أستراليا تستدعي 4 ملايين سيارة

تتسبب في انفجار وتطاير شظايا معدنية حادة قد تؤدي للوفاة

أعلنت الحكومة الأسترالية استدعاءً إجبارياً لما يقرب من أربعة ملايين سيارة مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا"، بعدما ثبت أن تلك العيوب قاتلة في بعض الأحيان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مساعد وزير الخزانة مايكل سوكار: هذه الخطوة جاءت بسبب عدم ارتياح الحكومة لاستجابة شركات صناعة السيارات بعد عملية استدعاء طوعية خلال العام الماضي.

وأضاف: هذه هي أكبر عملية استدعاء لمنتج، وأول استدعاء إجباري للمركبات في تاريخ البلاد.

وأردف "سوكار" للصحفيين في كانبرا اليوم الأربعاء: الاستدعاء الإجباري سيُلزم المصنّعين والتجار والمستوردين والمورّدين الآخرين، بضمان تحديد واستبدال جميع الوسائد الهوائية الخطرة من إنتاج "تاكاتا" في أقرب وقت ممكن.

وتتأثر سيارتان من أصل سبع سيارات في أستراليا بالعيب، الذي يسبب انفجاراً لأنواع معينة من وسائد "تاكاتا" الهوائية، وتطاير شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابة أو قتل أشخاص.

وعلى الصعيد العالمي؛ سيشمل السحب العالمي لوسائد الهواء من إنتاج تاكاتا، نحو مائة مليون سيارة، وهو أكبر عدد في تاريخ صناعة السيارات.

وكانت الوسائد الهوائية المعيبة قد تسببت في 23 حالة وفاة على الأقل و230 إصابة خطيرة في جميع أنحاء العالم؛ بينما في أستراليا، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجراح خطيرة.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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لعيوب في الوسائد الهوائية.. أستراليا تستدعي 4 ملايين سيارة
سبق

أعلنت الحكومة الأسترالية استدعاءً إجبارياً لما يقرب من أربعة ملايين سيارة مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا"، بعدما ثبت أن تلك العيوب قاتلة في بعض الأحيان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مساعد وزير الخزانة مايكل سوكار: هذه الخطوة جاءت بسبب عدم ارتياح الحكومة لاستجابة شركات صناعة السيارات بعد عملية استدعاء طوعية خلال العام الماضي.

وأضاف: هذه هي أكبر عملية استدعاء لمنتج، وأول استدعاء إجباري للمركبات في تاريخ البلاد.

وأردف "سوكار" للصحفيين في كانبرا اليوم الأربعاء: الاستدعاء الإجباري سيُلزم المصنّعين والتجار والمستوردين والمورّدين الآخرين، بضمان تحديد واستبدال جميع الوسائد الهوائية الخطرة من إنتاج "تاكاتا" في أقرب وقت ممكن.

وتتأثر سيارتان من أصل سبع سيارات في أستراليا بالعيب، الذي يسبب انفجاراً لأنواع معينة من وسائد "تاكاتا" الهوائية، وتطاير شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابة أو قتل أشخاص.

وعلى الصعيد العالمي؛ سيشمل السحب العالمي لوسائد الهواء من إنتاج تاكاتا، نحو مائة مليون سيارة، وهو أكبر عدد في تاريخ صناعة السيارات.

وكانت الوسائد الهوائية المعيبة قد تسببت في 23 حالة وفاة على الأقل و230 إصابة خطيرة في جميع أنحاء العالم؛ بينما في أستراليا، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجراح خطيرة.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:59 PM

لعيوب في الوسائد الهوائية.. أستراليا تستدعي 4 ملايين سيارة

تتسبب في انفجار وتطاير شظايا معدنية حادة قد تؤدي للوفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الأسترالية استدعاءً إجبارياً لما يقرب من أربعة ملايين سيارة مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا"، بعدما ثبت أن تلك العيوب قاتلة في بعض الأحيان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مساعد وزير الخزانة مايكل سوكار: هذه الخطوة جاءت بسبب عدم ارتياح الحكومة لاستجابة شركات صناعة السيارات بعد عملية استدعاء طوعية خلال العام الماضي.

وأضاف: هذه هي أكبر عملية استدعاء لمنتج، وأول استدعاء إجباري للمركبات في تاريخ البلاد.

وأردف "سوكار" للصحفيين في كانبرا اليوم الأربعاء: الاستدعاء الإجباري سيُلزم المصنّعين والتجار والمستوردين والمورّدين الآخرين، بضمان تحديد واستبدال جميع الوسائد الهوائية الخطرة من إنتاج "تاكاتا" في أقرب وقت ممكن.

وتتأثر سيارتان من أصل سبع سيارات في أستراليا بالعيب، الذي يسبب انفجاراً لأنواع معينة من وسائد "تاكاتا" الهوائية، وتطاير شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابة أو قتل أشخاص.

وعلى الصعيد العالمي؛ سيشمل السحب العالمي لوسائد الهواء من إنتاج تاكاتا، نحو مائة مليون سيارة، وهو أكبر عدد في تاريخ صناعة السيارات.

وكانت الوسائد الهوائية المعيبة قد تسببت في 23 حالة وفاة على الأقل و230 إصابة خطيرة في جميع أنحاء العالم؛ بينما في أستراليا، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجراح خطيرة.

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