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لدعمهم "الحرس الإيراني".. أمريكا تعاقب فرداً و3 شركات إحداها بدولة عربية

"شبكة تهريب نفطي" يستخدمها كبار مسؤولي "الثوري" لزعزعة الأمن الإقليمي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، في بيان أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات (في ليبيريا وعمان ورومانيا)، وفق "العربية.نت".

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني".

الرئيسية/ أخبار العالم

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لدعمهم "الحرس الإيراني".. أمريكا تعاقب فرداً و3 شركات إحداها بدولة عربية
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، في بيان أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات (في ليبيريا وعمان ورومانيا)، وفق "العربية.نت".

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني".

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:10 PM

لدعمهم "الحرس الإيراني".. أمريكا تعاقب فرداً و3 شركات إحداها بدولة عربية

"شبكة تهريب نفطي" يستخدمها كبار مسؤولي "الثوري" لزعزعة الأمن الإقليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، في بيان أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات (في ليبيريا وعمان ورومانيا)، وفق "العربية.نت".

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني".

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