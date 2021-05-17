النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وجاء إنهاء إجراءات السفر للمواطنين لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافياً منذ أقل من ستة أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
سبق

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وجاء إنهاء إجراءات السفر للمواطنين لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافياً منذ أقل من ستة أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:19 PM

مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
1
1,851

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وجاء إنهاء إجراءات السفر للمواطنين لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافياً منذ أقل من ستة أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,850
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,296
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة