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"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات

قالت إنها مهمة لاستدامة المناعة

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (244) حالة مؤكدة ومتعافي (407) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3718) حالة منها (1020) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543562) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531324) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8520) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات
سبق

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (244) حالة مؤكدة ومتعافي (407) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3718) حالة منها (1020) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543562) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531324) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8520) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
04:19 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
05:06 PM

"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات

قالت إنها مهمة لاستدامة المناعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
384

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (244) حالة مؤكدة ومتعافي (407) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3718) حالة منها (1020) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543562) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531324) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8520) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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