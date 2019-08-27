"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات

قالت إنها مهمة لاستدامة المناعة

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (244) حالة مؤكدة ومتعافي (407) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3718) حالة منها (1020) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543562) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531324) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8520) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.