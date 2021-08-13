وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة.

بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة أحمد العبدالله سبق 2021-08-13 نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة. وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 08:56 PM

بلدية الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة ضمن أعمال تحسين المظهر العام





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نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة.

وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.