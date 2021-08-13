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بلدية  الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة

ضمن أعمال تحسين المظهر العام

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة.

وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.

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بلدية  الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة
سبق

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة.

وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
08:56 PM

بلدية  الجموم تزيل 105 من الصبات الخرسانية المؤقتة

ضمن أعمال تحسين المظهر العام

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية محافظة الجموم، أعمال إزالة الصبات الخرسانية المؤقتة من شوارع المحافظة.

وتمت إزالة 105 صبات خرسانية مؤقتة من طريق الملك فيصل في محافظة الجموم، وذلك ضمن أعمال تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري، حيث استبدلت بعض مواقع الصبات الخرسانية بأرصفة دائمة بما يتلاءم مع انسيابية بعض المواقع.

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