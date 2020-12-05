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عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: مربعانية الشتاء بعد غدٍ الاثنين

فيها تسجل أطول ليلة في العام

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، زاهي الخليوي، بدء فصل الشتاء -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" بعد غد الاثنين، 22 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة، ليكون مجموعها 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، يكون أطول ليلة في العام في 22 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وتابع: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح، لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصمّاء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وقال: يلي المربعانية موسم الشبط في 15 يناير وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة وكل نوء 13 يوماً، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سمي "مقرقع البيبان".

وأضاف: في الشبط تكون "الأسابيع"، حيث قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"، ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

وختم "الخليوي"، قائلاً: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية، مبيناً أن وقت ظهور الكمأ "الفقع" غالباً بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: مربعانية الشتاء بعد غدٍ الاثنين
سبق

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، زاهي الخليوي، بدء فصل الشتاء -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" بعد غد الاثنين، 22 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة، ليكون مجموعها 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، يكون أطول ليلة في العام في 22 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وتابع: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح، لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصمّاء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وقال: يلي المربعانية موسم الشبط في 15 يناير وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة وكل نوء 13 يوماً، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سمي "مقرقع البيبان".

وأضاف: في الشبط تكون "الأسابيع"، حيث قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"، ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

وختم "الخليوي"، قائلاً: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية، مبيناً أن وقت ظهور الكمأ "الفقع" غالباً بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
07:35 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
08:55 PM

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: مربعانية الشتاء بعد غدٍ الاثنين

فيها تسجل أطول ليلة في العام

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عويد التومي - الرياض
2
2,089

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، زاهي الخليوي، بدء فصل الشتاء -بمشيئة الله- مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" بعد غد الاثنين، 22 ربيع الثاني، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة، ليكون مجموعها 39 يومًا، لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، يكون أطول ليلة في العام في 22 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وتابع: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح، لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصمّاء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وقال: يلي المربعانية موسم الشبط في 15 يناير وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة وكل نوء 13 يوماً، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سمي "مقرقع البيبان".

وأضاف: في الشبط تكون "الأسابيع"، حيث قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"، ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

وختم "الخليوي"، قائلاً: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية، مبيناً أن وقت ظهور الكمأ "الفقع" غالباً بعد نزول أمطار الوسم بـ60 يومًا.

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