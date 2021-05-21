"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا".. حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.