مع تزايد إصابات "كورونا".. النفط ينزل من "أعلى مستوياته" في أشهر

بالتزامن مع تجدد إجراءات الإغلاق.. وعلى رأسها ما تشهده كاليفورنيا

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، من أعلى مستوياتها في أشهر، مع استمرار تزايد إصابات "كورونا" عالميًّا، وتجدد إجراءات الإغلاق؛ التي شَمِلَ أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، التي تُعد أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 (بتوقيت غرينتش)؛ في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتًا، أو 0.5% إلى 46.01 دولارًا للبرميل.

وختم الخامان، الأسبوع الماضي، على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

ووفق "رويترز"، قال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا: قلّص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجلوس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس "كورونا" ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر.

وبموجب القيود في كاليفورنيا؛ تغلق مجددًا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم.

وأعلنت منطقة "بافاريا" في جنوب ألمانيا، أمس الأحد، فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير؛ بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.