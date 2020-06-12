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تفاعلاً مع "سبق".. المنطقة المحاذية لبحيرة شيبانة تخلو جزئيًّا من النفايات

فيما لا يزال بعضها بأماكن أخرى وبالطريق العام للمنتزه في منظر غير حضاري

ظهرت المنطقة المحاذية لبحيرة منتزه شيبانة، غرب سبت العلايا، خالية من مخلفات تَرَكها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم؛ وذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" أمس الخميس بعنوان "بالفيديو من سبت العلايا.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين".

وأظهر مقطع فيديو آخر وثّقته عدسة "سبق"، اليوم الجمعة؛ خُلُوّ بعض الأماكن القريبة من بحيرة سد شيبانة من المخلفات، ووجودها في أماكن أخرى بنفس المنتزه وعلى الطريق العام للمنتزه، في منظر غير حضاري.

ويُعد منتزه شيبانة مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

منتزه شيبانة غابات شيبانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. المنطقة المحاذية لبحيرة شيبانة تخلو جزئيًّا من النفايات
سبق

ظهرت المنطقة المحاذية لبحيرة منتزه شيبانة، غرب سبت العلايا، خالية من مخلفات تَرَكها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم؛ وذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" أمس الخميس بعنوان "بالفيديو من سبت العلايا.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين".

وأظهر مقطع فيديو آخر وثّقته عدسة "سبق"، اليوم الجمعة؛ خُلُوّ بعض الأماكن القريبة من بحيرة سد شيبانة من المخلفات، ووجودها في أماكن أخرى بنفس المنتزه وعلى الطريق العام للمنتزه، في منظر غير حضاري.

ويُعد منتزه شيبانة مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
03:49 PM

تفاعلاً مع "سبق".. المنطقة المحاذية لبحيرة شيبانة تخلو جزئيًّا من النفايات

فيما لا يزال بعضها بأماكن أخرى وبالطريق العام للمنتزه في منظر غير حضاري

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سويد الحارثي - بلقرن
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4,212

ظهرت المنطقة المحاذية لبحيرة منتزه شيبانة، غرب سبت العلايا، خالية من مخلفات تَرَكها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم؛ وذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" أمس الخميس بعنوان "بالفيديو من سبت العلايا.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين".

وأظهر مقطع فيديو آخر وثّقته عدسة "سبق"، اليوم الجمعة؛ خُلُوّ بعض الأماكن القريبة من بحيرة سد شيبانة من المخلفات، ووجودها في أماكن أخرى بنفس المنتزه وعلى الطريق العام للمنتزه، في منظر غير حضاري.

ويُعد منتزه شيبانة مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

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