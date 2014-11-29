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"كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً

تسجيل 541 حالة وفاة في يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 686 في أمس، و 20648 إصابة جديدة، انخفاضاً من 26323 حالة في اليوم السابق.

وأظهرت الأرقام اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات، مقارنة بالأيام الأخيرة في عدد الحالات الجديدة، وفقاً لـ "رويترز".

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فإن ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة يتباطأ، مما يشير إلى تراجع الموجة الأخيرة من الإصابات.

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"كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 686 في أمس، و 20648 إصابة جديدة، انخفاضاً من 26323 حالة في اليوم السابق.

وأظهرت الأرقام اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات، مقارنة بالأيام الأخيرة في عدد الحالات الجديدة، وفقاً لـ "رويترز".

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فإن ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة يتباطأ، مما يشير إلى تراجع الموجة الأخيرة من الإصابات.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:16 PM

"كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً

تسجيل 541 حالة وفاة في يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 686 في أمس، و 20648 إصابة جديدة، انخفاضاً من 26323 حالة في اليوم السابق.

وأظهرت الأرقام اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات، مقارنة بالأيام الأخيرة في عدد الحالات الجديدة، وفقاً لـ "رويترز".

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فإن ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة يتباطأ، مما يشير إلى تراجع الموجة الأخيرة من الإصابات.

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