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بالصور.. أمطار حائل تسيل الأودية والشعاب ومساء الثلاثاء موعود بالمزيد

تنبيه "الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد

هطلت أمس وصباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها.

وسالت على إثر الهطولات الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار بمشيئة الله.

وفي وقت سابق اليوم، صدر تنبيه من "الأرصاد" لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية في حالة تستمر من 2 ظهراً إلى 7 مساء اليوم.
وتشمل الحالة "الحائط والشملى والشنان والغزالة وحائل وموقق".

أمطار حائل تنبيه الأرصاد منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار حائل تسيل الأودية والشعاب ومساء الثلاثاء موعود بالمزيد
سبق

هطلت أمس وصباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها.

وسالت على إثر الهطولات الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار بمشيئة الله.

وفي وقت سابق اليوم، صدر تنبيه من "الأرصاد" لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية في حالة تستمر من 2 ظهراً إلى 7 مساء اليوم.
وتشمل الحالة "الحائط والشملى والشنان والغزالة وحائل وموقق".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:38 PM

بالصور.. أمطار حائل تسيل الأودية والشعاب ومساء الثلاثاء موعود بالمزيد

تنبيه "الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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هطلت أمس وصباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها.

وسالت على إثر الهطولات الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار بمشيئة الله.

وفي وقت سابق اليوم، صدر تنبيه من "الأرصاد" لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية في حالة تستمر من 2 ظهراً إلى 7 مساء اليوم.
وتشمل الحالة "الحائط والشملى والشنان والغزالة وحائل وموقق".

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