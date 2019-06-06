شاهد .. مهرجان #صيف_الخرج 40 يواصل فعالياته لليوم الثاني بحضور جماهيري كثيف

"البكيري": بمشاركة فرق استعراضية ومنشدين .. والجائزة الكبرى "سيارة"

يواصل مهرجان #صيف_الخرج40 لليوم الثاني على التوالي استقبال زائريه، وذلك عبر عديد الفعاليات والعروض المسرحية المتنوعة والشيقة، على مسرح برج الخرج.

وانطلقت باكورة فعاليات المهرجان الذي تنظمه من بلدية محافظة الخرج مساء أمس، حيث كانت البداية بإطلاق قرابة ألف بالون في سماء المهرجان، مع وجود فرقة نجوم المستقبل الترفيهية، بقيادة الكابتن منصور السعران، حيث قدم عديد العروض المتنوعة، التي تفاعل معها الحضور، وحظيت بمشاركة الصغار والكبار.

كما شهد مسرح المهرجان تألق المنشد والشاعر بندر بن عوير عبر تنوع بعددٍ من صور الإنشادية التي تفاعل معها الجميع وأشعلت الحضور الكثيف الذي تفاعل مع جميع فقرات المسرحية.

ومن جانب آخر، ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن فعاليات صيف الخرج لهذا العام 1440هـ، والتي انطلقت من الثاني من شهر شوال وتستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، ستكون متنوعة وعديدة، ويتخللها مشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية والترفيهية والمنشدين، إضافة إلى الفرق الشعبية.

وأكد "البكيري" أن اللجنة المنظمة للمهرجان رصدت جوائز قيمة للزوار، تقوم اللجنة بإجراء السحب على جوائز الحضور اليومية عبر الكاميرات الناقلة لفعاليات المهرجان بالموقع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجائزة الكبرى فيها ستكون "سيارة".

وأضاف: كذلك تم إطلاق مسابقة لأفضل عبارة وطنية تكتب في الوطن الغالي عبر الهاشتاق الخاص بالمهرجان #صيف_الخرج40⁩ في موقع التواصل الاجتماعي بـ"تويتر"، حيث رصدت للفائز جائزة قيمة عبارة عن جهاز جوال أيفون.

وقال إنه تجاوبًا مع رغبات الزائرين، وتقديرًا للطلبات المتزايدة من الحضور الجماهيري الكثيف فقد قررت بلدية محافظة الخرج إطلاق الألعاب النارية يوميًا على طوال مدة الفعاليات وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً.

يُذكر أن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي قد دشن برنامج فعاليات مهرجان صيف الخرج 1440هـ مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأعضاء من المجلس المحلي ومن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وعددٍ من رجال الأعمال وأعيان المحافظة.