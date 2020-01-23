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يحملان جثته لمكتب البريد لاستلام راتبه التقاعدي

فتحت الشرطة الأيرلندية، تحقيقًا في تقارير حول حمل جثمان متوفى إلى مكتب بريد؛ في محاولة لتحصيل معاشه التقاعدي.

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن شخصين حملا جثة رجل يبدو أنه في الستينيات من عمره إلى مكتب البريد في بلدة كارلو يوم الجمعة. وعندما استجوبهما الموظفون، لاذا بالفرار تاركيْن خلفهما الجثمان.

ولم تعلن الشرطة الأيرلندية، تفاصيل القضية؛ لكنها قالت إنها تُجري تحقيقًا في الظروف الخاصة بـ"وفاة غير مبررة لرجل مُسِنّ" في منطقة كارلو.

كما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن أحد الرجلين حضر للاستفسار عن تحصيل معاش شخص ما، وقيل له إن المستلم يجب أن يكون حاضرًا. وذكرت الصحيفة أنه عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب المعاش.

وقال كين مورنان، عمدة كارلو: إن التقارير أصابت سكان البلدة بالصدمة.

وتابع: "إنه لأمر محير للعقل أن يفعل أي شخص شيئًا كهذا. أمر يصعب تصديقه. أشبه بأفلام هيتشكوك".

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يحملان جثته لمكتب البريد لاستلام راتبه التقاعدي
سبق

فتحت الشرطة الأيرلندية، تحقيقًا في تقارير حول حمل جثمان متوفى إلى مكتب بريد؛ في محاولة لتحصيل معاشه التقاعدي.

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن شخصين حملا جثة رجل يبدو أنه في الستينيات من عمره إلى مكتب البريد في بلدة كارلو يوم الجمعة. وعندما استجوبهما الموظفون، لاذا بالفرار تاركيْن خلفهما الجثمان.

ولم تعلن الشرطة الأيرلندية، تفاصيل القضية؛ لكنها قالت إنها تُجري تحقيقًا في الظروف الخاصة بـ"وفاة غير مبررة لرجل مُسِنّ" في منطقة كارلو.

كما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن أحد الرجلين حضر للاستفسار عن تحصيل معاش شخص ما، وقيل له إن المستلم يجب أن يكون حاضرًا. وذكرت الصحيفة أنه عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب المعاش.

وقال كين مورنان، عمدة كارلو: إن التقارير أصابت سكان البلدة بالصدمة.

وتابع: "إنه لأمر محير للعقل أن يفعل أي شخص شيئًا كهذا. أمر يصعب تصديقه. أشبه بأفلام هيتشكوك".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:58 AM

يحملان جثته لمكتب البريد لاستلام راتبه التقاعدي

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أيمن حسن - الرياض
0
4,989

فتحت الشرطة الأيرلندية، تحقيقًا في تقارير حول حمل جثمان متوفى إلى مكتب بريد؛ في محاولة لتحصيل معاشه التقاعدي.

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن شخصين حملا جثة رجل يبدو أنه في الستينيات من عمره إلى مكتب البريد في بلدة كارلو يوم الجمعة. وعندما استجوبهما الموظفون، لاذا بالفرار تاركيْن خلفهما الجثمان.

ولم تعلن الشرطة الأيرلندية، تفاصيل القضية؛ لكنها قالت إنها تُجري تحقيقًا في الظروف الخاصة بـ"وفاة غير مبررة لرجل مُسِنّ" في منطقة كارلو.

كما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن أحد الرجلين حضر للاستفسار عن تحصيل معاش شخص ما، وقيل له إن المستلم يجب أن يكون حاضرًا. وذكرت الصحيفة أنه عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب المعاش.

وقال كين مورنان، عمدة كارلو: إن التقارير أصابت سكان البلدة بالصدمة.

وتابع: "إنه لأمر محير للعقل أن يفعل أي شخص شيئًا كهذا. أمر يصعب تصديقه. أشبه بأفلام هيتشكوك".

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