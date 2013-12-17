انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. وأمير الشرقية يتابع

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.



وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.



كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.