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انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. وأمير الشرقية يتابع

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.

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انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. وأمير الشرقية يتابع
سبق

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:28 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:43 PM

انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. وأمير الشرقية يتابع

A A A
عبدالله السالم - الدمام
3
11,126

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات، منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.

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