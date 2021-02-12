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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

تكدس وعدم التزام بالتباعد والكمامة.. ومتسـوقون يصطفون أمام الأبواب

رصدت قناة الإخبارية،⁩ العديد من المخالفات في ⁧سوق السمك⁩ شمال⁧ الرياض⁩، ومنها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة أو لبسها بطريقة خاطئة؛ وذلك في حدود الواحدة والنصف بعد صلاة الجمعة؛ حيث ظهر تواجد أعداد كبيرة من المتسوقين يصطفون أمام أبواب المحلات وتغير الوضع مع تواجد كاميرا القناة وأمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية العليا؛ حيث تم إقفال عدد من المحلات المخالفة للاحتزارات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المراقب الصحي ببلدية العليا محمد إبراهيم لقناة الإخبارية، أنه تم إقفال بعض المحلات بسبب التجمعات وعدم التباعد الجسدي، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات يتحملون مسؤولية متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات التوعوية والتحذيرية أمام الزبائن تجنبًا للمخالفات من التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي التي تؤدي إلى الإغلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، قد أكد أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وكشف "الحسين"، أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات، وقال: "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

⁧سوق السمك الرياض⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩
سبق

رصدت قناة الإخبارية،⁩ العديد من المخالفات في ⁧سوق السمك⁩ شمال⁧ الرياض⁩، ومنها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة أو لبسها بطريقة خاطئة؛ وذلك في حدود الواحدة والنصف بعد صلاة الجمعة؛ حيث ظهر تواجد أعداد كبيرة من المتسوقين يصطفون أمام أبواب المحلات وتغير الوضع مع تواجد كاميرا القناة وأمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية العليا؛ حيث تم إقفال عدد من المحلات المخالفة للاحتزارات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المراقب الصحي ببلدية العليا محمد إبراهيم لقناة الإخبارية، أنه تم إقفال بعض المحلات بسبب التجمعات وعدم التباعد الجسدي، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات يتحملون مسؤولية متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات التوعوية والتحذيرية أمام الزبائن تجنبًا للمخالفات من التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي التي تؤدي إلى الإغلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، قد أكد أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وكشف "الحسين"، أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات، وقال: "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
05:04 PM

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

تكدس وعدم التزام بالتباعد والكمامة.. ومتسـوقون يصطفون أمام الأبواب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,919

رصدت قناة الإخبارية،⁩ العديد من المخالفات في ⁧سوق السمك⁩ شمال⁧ الرياض⁩، ومنها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة أو لبسها بطريقة خاطئة؛ وذلك في حدود الواحدة والنصف بعد صلاة الجمعة؛ حيث ظهر تواجد أعداد كبيرة من المتسوقين يصطفون أمام أبواب المحلات وتغير الوضع مع تواجد كاميرا القناة وأمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية العليا؛ حيث تم إقفال عدد من المحلات المخالفة للاحتزارات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المراقب الصحي ببلدية العليا محمد إبراهيم لقناة الإخبارية، أنه تم إقفال بعض المحلات بسبب التجمعات وعدم التباعد الجسدي، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات يتحملون مسؤولية متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات التوعوية والتحذيرية أمام الزبائن تجنبًا للمخالفات من التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي التي تؤدي إلى الإغلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، قد أكد أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وكشف "الحسين"، أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات، وقال: "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

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