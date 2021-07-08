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إنجاز جديد.. المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" ووزير الثقافة يشكر القيادة

"هاني المقبل" فاز بأغلبية الأصوات بمشاركة 21 دولة عربية.. خلال الفترة 2021 - 2023

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 21 دولة عربية.

ورفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة، وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وأوضح أن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ضمن منظمة "الألكسو"؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم، لافتًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

من جهته، رفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة الترشح لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وامتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على التوجيه والدعم والتمكين الذي رافق الدور السعودي في "الألكسو" خلال عام كامل، وخلال رحلة الترشح.

وأجزل "المقبل" الشكر والتقدير لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على الثقة، وللمجلس التنفيذي السابق على الجهود التي بذلها مع الدول الأعضاء خلال المرحلة الماضية، متطلعًا إلى العمل مع أعضاء المجلس الحالي؛ للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة ".

ويمتلك "المقبل" خبرة تزيد على 18 عاماً خلال فترة عمله في جهات مختلفة، وخريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها البرنامج التنفيذي في تطوير القيادات، وحاز على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والتفكير التصميمي، وإستراتجية نمو الأعمال، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد(IMD). كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وفي يوليو عام 2020م، تشرف بثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تمثيل المملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بناءً على ترشيح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وسبق لـ"المقبل" أن عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عُين لاحقاً من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مؤسس المركز، في عضوية مجلس إدارة المركز. كما عمل مستشاراً للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" لأربع سنوات، وكُلف بالإدارة التنفيذية للمرحلة التأسيسية لمركز مبادرات مسك لمدة عامين، وأسهم في ملف تسجيل "مسك" في اليونسكو كأول جهة سعودية غير حكومية. وعُيّن من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية"، ليكون عضوًا في عدة مجالس إدارات داخل المؤسسة.

ويشارك حالياً في عضويات مجالس ولجان مختلفة. كما سبق أن شغل عضوية عدة مجالس إدارات ولجان مختلفة، وعمل ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينا للجنة الترشح لذات المشروع في عام 2019م. كما اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز جديد.. المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" ووزير الثقافة يشكر القيادة
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فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 21 دولة عربية.

ورفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة، وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وأوضح أن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ضمن منظمة "الألكسو"؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم، لافتًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

من جهته، رفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة الترشح لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وامتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على التوجيه والدعم والتمكين الذي رافق الدور السعودي في "الألكسو" خلال عام كامل، وخلال رحلة الترشح.

وأجزل "المقبل" الشكر والتقدير لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على الثقة، وللمجلس التنفيذي السابق على الجهود التي بذلها مع الدول الأعضاء خلال المرحلة الماضية، متطلعًا إلى العمل مع أعضاء المجلس الحالي؛ للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة ".

ويمتلك "المقبل" خبرة تزيد على 18 عاماً خلال فترة عمله في جهات مختلفة، وخريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها البرنامج التنفيذي في تطوير القيادات، وحاز على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والتفكير التصميمي، وإستراتجية نمو الأعمال، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد(IMD). كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وفي يوليو عام 2020م، تشرف بثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تمثيل المملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بناءً على ترشيح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وسبق لـ"المقبل" أن عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عُين لاحقاً من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مؤسس المركز، في عضوية مجلس إدارة المركز. كما عمل مستشاراً للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" لأربع سنوات، وكُلف بالإدارة التنفيذية للمرحلة التأسيسية لمركز مبادرات مسك لمدة عامين، وأسهم في ملف تسجيل "مسك" في اليونسكو كأول جهة سعودية غير حكومية. وعُيّن من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية"، ليكون عضوًا في عدة مجالس إدارات داخل المؤسسة.

ويشارك حالياً في عضويات مجالس ولجان مختلفة. كما سبق أن شغل عضوية عدة مجالس إدارات ولجان مختلفة، وعمل ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينا للجنة الترشح لذات المشروع في عام 2019م. كما اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:03 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:49 AM

إنجاز جديد.. المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" ووزير الثقافة يشكر القيادة

"هاني المقبل" فاز بأغلبية الأصوات بمشاركة 21 دولة عربية.. خلال الفترة 2021 - 2023

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 21 دولة عربية.

ورفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة، وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وأوضح أن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ضمن منظمة "الألكسو"؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم، لافتًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

من جهته، رفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة الترشح لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وامتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على التوجيه والدعم والتمكين الذي رافق الدور السعودي في "الألكسو" خلال عام كامل، وخلال رحلة الترشح.

وأجزل "المقبل" الشكر والتقدير لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على الثقة، وللمجلس التنفيذي السابق على الجهود التي بذلها مع الدول الأعضاء خلال المرحلة الماضية، متطلعًا إلى العمل مع أعضاء المجلس الحالي؛ للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة ".

ويمتلك "المقبل" خبرة تزيد على 18 عاماً خلال فترة عمله في جهات مختلفة، وخريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها البرنامج التنفيذي في تطوير القيادات، وحاز على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والتفكير التصميمي، وإستراتجية نمو الأعمال، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد(IMD). كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وفي يوليو عام 2020م، تشرف بثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تمثيل المملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بناءً على ترشيح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وسبق لـ"المقبل" أن عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عُين لاحقاً من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مؤسس المركز، في عضوية مجلس إدارة المركز. كما عمل مستشاراً للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" لأربع سنوات، وكُلف بالإدارة التنفيذية للمرحلة التأسيسية لمركز مبادرات مسك لمدة عامين، وأسهم في ملف تسجيل "مسك" في اليونسكو كأول جهة سعودية غير حكومية. وعُيّن من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية"، ليكون عضوًا في عدة مجالس إدارات داخل المؤسسة.

ويشارك حالياً في عضويات مجالس ولجان مختلفة. كما سبق أن شغل عضوية عدة مجالس إدارات ولجان مختلفة، وعمل ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينا للجنة الترشح لذات المشروع في عام 2019م. كما اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

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