للبنات.. "تقني الرياض": بدء التسجيل لبرامج الدبلوم للعام 1442هـ

لخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنات خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية؛ ستبدأ من يوم الخميس 4 ذي القعدة 1441هـ، وستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة في كليات التقنية للبنات بالمنطقة؛ ما عدا كليتي التقنية والتقنية الرقمية للبنات بمدينة الرياض، وكذلك ثلاثة عشر معهدًا.

وأضاف: سيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.