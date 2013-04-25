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أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي

أكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بتعزيز دورهم لخدمة الإسلام والمسلمين

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمعتدل، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

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أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي
سبق

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمعتدل، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:38 PM

أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي

أكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بتعزيز دورهم لخدمة الإسلام والمسلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمعتدل، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

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