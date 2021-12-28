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شاهد.. لحظات هطول الأمطار على المسجد الحرام

في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية

وثّق زوّار بيت الله الحرام، لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام مساء اليوم الثلاثاء، في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديوهات للأمطار التي هطلت مساء اليوم على المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في الحرم المكي الشريف.

وكانت العاصمة المقدسة؛ قد شهدت اليوم أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة شملت معظم الأحياء السكنية، تبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظات هطول الأمطار على المسجد الحرام
سبق

وثّق زوّار بيت الله الحرام، لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام مساء اليوم الثلاثاء، في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديوهات للأمطار التي هطلت مساء اليوم على المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في الحرم المكي الشريف.

وكانت العاصمة المقدسة؛ قد شهدت اليوم أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة شملت معظم الأحياء السكنية، تبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:58 PM

شاهد.. لحظات هطول الأمطار على المسجد الحرام

في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,612

وثّق زوّار بيت الله الحرام، لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام مساء اليوم الثلاثاء، في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديوهات للأمطار التي هطلت مساء اليوم على المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في الحرم المكي الشريف.

وكانت العاصمة المقدسة؛ قد شهدت اليوم أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة شملت معظم الأحياء السكنية، تبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,990
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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