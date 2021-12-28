شاهد.. لحظات هطول الأمطار على المسجد الحرام

في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية

وثّق زوّار بيت الله الحرام، لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام مساء اليوم الثلاثاء، في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيديوهات للأمطار التي هطلت مساء اليوم على المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في الحرم المكي الشريف.

وكانت العاصمة المقدسة؛ قد شهدت اليوم أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة شملت معظم الأحياء السكنية، تبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.