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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن

بهدف إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية

درّبت منظمة الصحة العالمية 1.226 عاملاً صحياً، للعمل في 82 مركزاً للتغذية العلاجية في اليمن، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية؛ لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن
سبق

درّبت منظمة الصحة العالمية 1.226 عاملاً صحياً، للعمل في 82 مركزاً للتغذية العلاجية في اليمن، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية؛ لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:24 PM

بدعم "إغاثي الملك سلمان".. "الصحة العالمية" تدرب 1220 عاملاً صحياً في اليمن

بهدف إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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درّبت منظمة الصحة العالمية 1.226 عاملاً صحياً، للعمل في 82 مركزاً للتغذية العلاجية في اليمن، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية؛ لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.

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