"سيسكو" تستخدم تقنياتها الذكية لقيادة سيارة كهربائية بدون سائق

تم التحكم فيها عن بُعد وقيادتها على مضمار بسرعة "200 كم/ س" للمرة الأولى

كشفت شركة "سيسكو" عن استخدام تقنياتها الشبكية الذكية للتحكم عن بُعد بسيارة سباق كهربائية كاملة الحجم، وقيادتها على مضمار بسرعة 200 كيلومتر في الساعة للمرة الأولى.

وتفصيلاً، أُجريت التجربة في 2 سبتمبر 2021 على حلبة ريد بول في سبيلبرغ بالنمسا، بالتعاون مع بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية ومجموعة شايلفر للتكنولوجيا وشركة شبكات ريديل.

وتمت قيادة النموذج الكهربائي الأولي التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية على الحلبة التي يبلغ طولها 4326 مترًا بدون وجود سائق خلف عجلة القيادة، وتحكم تيم هينمان، الفائز ببطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، بسيارة السباق عن بُعد من خلال جهاز محاكاة فائق التطور، وذلك في مدينة غراتس على بُعد 82 كيلومترًا.

وتعليقًا على هذا الموضوع قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا: "شكّل النجاح الكبير لتجربة قيادة النموذج الكهربائي الأولي التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية مفاجأة سارة لجميع الحاضرين في حلبة ريد بول. ولعبت سرعة التقنيات الشبكية لشركة سيسكو وموثوقيتها العالية دورًا أساسيًّا في نجاح التجربة؛ إذ أتاحت نقل إشارات الفيديو والاتصالات وأوامر التحكم بالسيارة عن بُعد بسرعة تقارب سرعة الضوء، وبأعلى قدر ممكن من الموثوقية. ويسر شركة سيسكو المشاركة في هذه الفعالية التي تسلط الضوء على جاهزية التكنولوجيا لتحويل حلم السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، التي يمكن التحكم بها عن بُعد، إلى واقع".

ويتمتع النموذج الكهربائي الأولي بدرجة عالية من التعقيد؛ إذ تم تصميمه على يد فنيي البطولة الخبراء بالتعاون مع مجموعة شايفلر للتكنولوجيا التي قادت المشروع.

وعملت سيسكو على توفير التقنيات اللازمة، فيما أشرفت شركة شبكات ريديل على تصميم وبناء شبكة التواصل.

يُذكر أنها المرة الأولى التي تتم فيها تجربة قيادة سيارة سباق كهربائية بالحجم الكامل، والتحكم فيها عن بُعد في مضمار بأمان؛ لذا كان من المهم توفير اتصال آمن وسريع الاستجابة.

وتم تصميم بنية الاتصالات في السيارة وتنفيذها خصيصًا من قِبل شركة شبكات ريديل؛ ما أتاح التحكم بها عن طريق شبكة منطقة واسعة قائمة على البرمجيات من شركة سيسكو (SD-WAN) بالاستفادة من منصة Catalyst 8300 Edge للتواصل مع خادم الإنترنت مباشرة من خلال تقنية التبديل متعدد الاتفاقيات باستخدام المؤشرات التعريفية MPLS لتوجيه البيانات عن طريق كابل ألياف ضوئية.

ويتميز الرابط الضوئي بسرعته وموثوقيته العالية؛ لذا يلجأ العديد من عملاء سيسكو إلى اعتمادهم على شبكات Cisco SD-WAN.